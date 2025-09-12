Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ersoy, 13-14 Eylül’de yapılacak sınavlara toplam 127 bin 307 adayınkatılacağını duyurdu.

Sınav Takvimi ve Oturumlar

13 Eylül Cumartesi, 10.15: 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

13 Eylül Cumartesi, 14.45: 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

14 Eylül Pazar, 10.15: 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Adaylara oturumlarda 150 dakika, 3. oturumda ise 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Her testte 40’ar soru yer alacak, istatistik testi için süre 60 dakika, diğer testler için 50 dakika olacak.

Sınav Güvenliği ve Katılım

Sınavlar, 30 ilde 35 merkezde düzenlenecek. Çocukları öldürülen iki babanın taziye dayanışması İçeriği Görüntüle

345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak.

Hafta sonu boyunca 16 bin 996 görevli sahada olacak.

Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi görev alacak.

Engelli ve Muafiyetler

Bu yıl 388 engelli aday sınava girecek ve ek süre kullanabilecek. Ayrıca gaziler, şehit ve gazi yakınları sınav ücretinden muaf tutuldu; 1167 aday bu haktan yararlandı.

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

2025-KPSS Alan Bilgisi sonuçları, 10 Ekim 2025’te açıklanacak. Sonuçlar, 2 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, “Tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.