Futbola Bosna-Hersek’in Sarajevo altyapısında başlayan Varesanovic, genç yaşta GNK Dinamo Zagreb ve Liverpoolaltyapılarında da forma giyerek Avrupa futbolunun önemli akademilerinde eğitim aldı. Profesyonel kariyerine Sarajevo’da adım atan oyuncu, 2023-2024 sezonunda Çaykur Rizespor ile Süper Lig’e adım attı.
İstatistikler
-
2023-2024 sezonunda Rizespor formasıyla 32 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası maçında görev aldı.
-
Toplam 6 gol (ligde 3, kupada 3) kaydetti.
-
Bu sezon ise Rizespor’da çıktığı 2 maçta 1 gol attı.
Milli Takım Kariyeri
Bosna-Hersek’in alt yaş kategorilerinde 16 kez milli formayı giyen Varesanovic, 2 kez de A Milli Takım sahnesine çıktı.
Başkent ekibi, bu transferle orta sahada önemli bir güç kazandı. Gençlerbirliği taraftarları, yeni yıldızlarının sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.