Futbola Bosna-Hersek’in Sarajevo altyapısında başlayan Varesanovic, genç yaşta GNK Dinamo Zagreb ve Liverpoolaltyapılarında da forma giyerek Avrupa futbolunun önemli akademilerinde eğitim aldı. Profesyonel kariyerine Sarajevo’da adım atan oyuncu, 2023-2024 sezonunda Çaykur Rizespor ile Süper Lig’e adım attı.

İstatistikler

2023-2024 sezonunda Rizespor formasıyla 32 Süper Lig , 5 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Toplam 6 gol (ligde 3, kupada 3) kaydetti.

Bu sezon ise Rizespor’da çıktığı 2 maçta 1 gol attı.

Milli Takım Kariyeri

Bosna-Hersek’in alt yaş kategorilerinde 16 kez milli formayı giyen Varesanovic, 2 kez de A Milli Takım sahnesine çıktı.

Başkent ekibi, bu transferle orta sahada önemli bir güç kazandı. Gençlerbirliği taraftarları, yeni yıldızlarının sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.