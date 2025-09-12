Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Jota Silva kimdir?

1999 doğumlu olan Portekizli kanat oyuncusu, hızını ve teknik kapasitesini sahaya yansıtan isimler arasında yer alıyor. Kariyerine Portekiz’de başlayan Silva, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nottingham Forest’ta forma giyen futbolcu, 2025-26 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Avrupa sahnesindeboy gösterecek.

Beşiktaş’ta yeni heyecan

Siyah-beyazlı taraftarlar, Jota Silva transferiyle hücum hattında önemli bir alternatif kazandıklarını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi ise bu transferle birlikte şampiyonluk yolunda güçlü bir adım attı.