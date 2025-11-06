UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında bu gece 9 maç oynandı. Gecenin sürprizini sahasında LaLiga ekibi Villarreal’i 1-0 mağlup eden Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC yaptı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelenin 46’ncı dakikasında Luckassen’in golüyle öne geçen Pafos, rakibini mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi’nde günün maçlarında alınan skorlar şöyle:

Karabağ-Chelsea: 2-2

Pafos FC-Villarreal: 1-0

Ajax-Galatasaray: 0-3

Benfica-Bayer Leverkusen: 0-1

Marsilya-Atalanta: 0-1

Inter-Kairat: 2-1

Newcastle United-Athletic Bilbao: 2-0

Manchester City-Borussia Dortmund: 4-1

Club Brugge-Barcelona: 3-3