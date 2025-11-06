Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı çevre yolunda meydana geldi. Çevreyolundan Moymul Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk’e çarptı. Öztürk, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öztürk’ü ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Öztürk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)