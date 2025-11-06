Önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun için çok sevinçli olduğunu belirten Okan Buruk, “Tabii ki 3 orta saha oyuncusu görmüştük. 4-3-3’mü başlayacaklar diye düşünmüştük. Oyun başladıktan sonra bir orta sahanın kanatta olduğunu, top rakibimizdeyken çok içeri girdiğini gördük. Bu tabii ki hücumdaki etkinliğini azaltırken, top onlardayken biraz daha boştaki oyuncuyu bulmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla topa sahip olduk. Burada üretkenliğimiz biraz azdı. Osimhen’in ilk yarı iki tane net pozisyonu vardı. Golü bulsaydık, oyun biraz değişebilirdi. Oyuncu değişikliğini biz yaptık. Barış ile +1 hücum oyuncusu kullandık. Önce Osimhen ile merkezde kullandık. Devamında kanada aldık. Golü ve golleri bulduk. Topun arkasına doğru geçtik. Rakibimize büyük fırsatlar vermedik. 3-0’dan sonra girdikleri pozisyonlar oldu. Genç bir takıma karşı oynadık. Onlar da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuncularım maçı çok istediler. Genel olarak iyi işler yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Çok sevinçliyim” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCELİK GALATASARAY’IN BAŞARISI’

Geçtiğimiz iki sezon Avrupa’da başarısız olduklarını ve bu başarısızlığı kabul ettiğini ifade eden Okan Buruk, “Geçen sene buraya 8’inci maçta gelmiştik. İlk 8 iddiası ile gelmiştik. Devamında AZ Alkmaar maçları kötü geçmişti. Oyuncu sayısı ve kadro olarak çok eksik yakalandığımız bir dönemdi. Önemli bir başarısızlık oldu. Onu da kabul ettik. Önceki sene yine Sparta Prag’a elenmemiz, iki tane önemli başarısızlık yaşadık. Bu tabii ki önce benim sorumluluğum. Oyuncuları bu maçlara siz hazırlıyorsunuz. En iyi sonucu siz almaya çalışıyorsunuz. Bu sene iyi başlamadık. Liverpool maçıyla başlayan çıkış, burada daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz zaten yüksek. Oyuncularımızı, oyunun içinde en doğrulara inandırmak belli süre alıyor. Yeni transferler, bazen geç gelmesi bir süreye ihtiyacınız oluyor. Bu süreyi tamamladık ve daha çok takım olduk. Özellikle oyuncularımla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde en yakın rakibimize 4 puan fark attık, öndeyiz. Burada Avrupa’da şu anda 9’uncu sıraya yükseldik. İyi giden çizgimiz var. En başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Burada öncelik Galatasaray’ın başarısı. Ben Galatasaray’ın akademisinde yetişen, uzun yıllar futbol oynayan şimdi de bu takımın başında olan bir insanım. O yüzden Galatasaray başarılı oldukça çok mutlu oluyorum. O yüzden kendi geleceğimden çok Galatasaray’ın başarısı, geleceği, hedefleri benim için daha ön planda” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OSİMHEN İLE BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARI YAKALAMAK’

Attığı 3 golle galibiyette başrol oynayan Victor Osimhen’in takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren Buruk, “Bizim gibi takımlar için santrfor çok önemli. İki tane önemli santrfora sahibiz. Hem Osimhen hem Icardi. Icardi geçen sene bir sakatlık geçirdi, 1 sene oynamadı. O da yavaş yavaş dönüyor. İki tane önemli forvete sahibim. Victor için son haftalardaki performans için parantez açmak gerekiyor. Çok değerli, takımı sahiplenen, takım başarısına odaklanan sadece gol atmak değil. Hem savunmasını doğru şekilde yapıyor hem opsiyon oluyor hem mücadelesini veriyor. Onun yanında attığı gollerle Galatasaray’a çok önemli bir galibiyet kazandırdı. Onunla olmaktan mutluyuz. Geçen sene bize kiralık olarak katıldı. Yazın Osimhen, Galatasaray taraftarı için hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Onlara teşekkür etmek gerekiyor. Başta başkanımız Dursun Özbek ama Abdullah Kavukcu burada önemli rol oynadı. Bütün yönetimimize teşekkür etmek gerekiyor. Hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisiyle kadromuza kattık. Bu da Galatasaray’ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu, üstüne koyarak gittiğini net şekilde gösteriyor. Burada da sportif başarı çok önemli. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde Osimhen ile birlikte büyük başarı yakalamak” diye konuştu.

‘STRATEJİK ANLAMDA BİZİM NEREYE DOĞRU GİDECEĞİMİZİ BELİRLEYEN BİR GALİBİYET ALDIK’

Hollanda’da galibiyet almakta zorlandıklarını, bu galibiyetle bunu kırdıklarını belirten Okan Buruk, “Hollanda’da kazanamıyorduk. Geçen sene de burada Alkmaar’a kaybettik. Bir tane beraberliğimiz vardı. Burada Türk takımları kazanamıyordu. Bizim için önemli bir galibiyet oldu, bunu kırmış olduk. Stratejik anlamda bizim nereye doğru gideceğimizi belirleyen bir galibiyet aldık. En çok mutu olduğum hem topun bizde olduğu dönemler. Top rakipteyken de beraber savunma yaptık. Takım savunmasını doğru şekilde yaptık. Gol yemeden bitirdik. En çok sevdiğim şeylerden birisi de bu” dedi.

‘‘SON 2 MAÇA KADAR ÇOK ÖNEMLİ PUAN TOPLAMAK GEREKİYOR’

Şampiyonlar Ligi’nde son 2 maçın Ocak ayında oynandığı, transfer döneminin de başlamasıyla o dönemin daha zor geçtiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Liverpool’u yendiğimiz anda kendi sahamızda, şans galibiyetinden çok iyi bir oyunla yendik. Planlanmış, hesaplanmış, inanmışlığın getirdiği bir galibiyet aldık. Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Sadece saha içinde değil saha dışında mental olarak da yukarı çıkarttı. Bodo galibiyeti, Ajax galibiyeti, Union ile sahamızda oynayacağız. Sonrasında Monaco deplasmanı. Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonraki iki maçta da iki önemli galibiyet alabilirsek tabii ki hedeflerimiz ilk 8 için büyüyecek. Herkesin hedefi burada öncelikli hedefi ilk 24 içinde olmak. Daha sonra ilk 16, daha sonra ilk 8. Kazandığımız maçları, aldığımız puanları görerek hedefimizi daha büyük koyabiliriz. Bu yeni formatta 7’nci ve 8’inci maçları Ocak ayının sonunda oynuyorsunuz. Bu da takımlar için zor bir fikstür. Transfer dönemi başlıyor. Bazı oyuncular ayrılmak istiyor, bazıları ayrılıyor. Siz o iki maçta kadronuza oyuncu katamıyorsunuz. Cezalı ve sakatlık olunca çok zorlaşıyor. Geçen sene de bunu yaşamıştık. O yüzden son 2 maça kadar çok önemli puan toplamak gerekiyor. Oraya daha rahat çıkmak için. Hedefimiz bir üst tura çıkıp, eşleşeceğimiz takım. Hedefleri buna göre net bir şekilde çizebiliriz” şeklinde konuştu.

Maçın belli bir dakikasına kadar savunma iyi işler yaptıklarının altını çizen Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

“Wesley, Galatasaray için çok önemli. Taraftarın çok sevdiği bir oyuncu. Önemli bir efsane oldu. Bizim için değerli bir oyuncu. Savunma deyince, sadece savunmayı ön plana çıkartamazsınız. Takım olarak, en uçtan başlayan, baskıları yapan bir takımız. Baskıyla giden bir takımız. Bugünün özelinde belli bir dakikaya kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sonlara doğru bir iki pozisyon hatası yaptık. Ama değişen de bir oyuncu grubumuz var. Yunus ve İlkay gibi hücumda iki önemli oyuncumuz yoktu. Ama takım savunmasını beraber yaptığımızda daha başarılı oluyoruz. O yüzden ben savunma oyuncularımdan çok memnunum. İyi oyuncular. Diğer oyuncular da yardım edince, onlar da daha fazla rahatlıyor.”