ÇAVUŞ IŞIK

Çubuk İcra Dairesi “Çubuk'ta 315 m² asma katlı dükkanı” icradan satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; söz konusu parselin üzerinde bodrum, zemin, asma, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. normal katından oluşan 2 blok 9 katlı yapı şeklinde yapılmış. Binaya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmakta. B Blok Zemin Kat 29Numaralı Asma Katlı Dükkanın Hali Hazır Durumu; dükkanın brüt alanı yaklaşık 225,00 m² ,asma katın brüt alanı 90,00 m² olup toplamda asma katlı dükkanın brüt alanı yaklaşık 315,00 m² dir. Bodrum katta yaklaşık 36,00 m² brüt alana sahip depo bulunuyor. Dükkanın net alanı yaklaşık 198,00 m² ,asma katın net alanı yaklaşık 78,00 m² olup toplamda asma katlı dükkanın net alanı yaklaşık 276,00 m² dir. Bodrum katta yaklaşık 33,00 m² net alana sahip depo bulunuyor. Dükkânın cephesi güney-batı-doğu cephedir. Dükkanın asma kat ve deponun zemini betondan oluşuyor.

Asma kata dükkân içerisinden merdiven ile ulaşılmakta olup zemini beton ve merdiven korkulukları bulunuyor. Depoya bodrum kata inen merdiven ile ulaşılmakta olup zemini beton kaplı.

1. artırma için başlangıç tarih ve saati 17 Kasım 2025 - 13:36, bitiş tarih ve saati ise 24 Kasım 2025 - 13:36 olarak belirlendi.

2. artırma için ise başlangıç tarih ve saati 17 Aralık 2025 - 13:36, bitiş tarih ve saati ise 24 Aralık 2025 - 13:36 olarak ilan edildi.