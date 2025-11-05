İmza töreninde konuşan Çağdaş Atan, Konyaspor’a yeniden dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Taraftarlarımızın coşkusu ve ilgisi beni çok mutlu etti. Bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır.” dedi.

Atan, 2018 yılında da Konyaspor’da görev yaptığını hatırlatarak, “O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Şimdi ise daha iyi bir tabloyla geri döndüm. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi bir takım bıraktı.” ifadelerini kullandı.

"Sabırsızım, Heyecanlıyım ve Gururluyum"

Konyaspor’daki yeni dönemle ilgili hedeflerini paylaşan genç teknik adam, “Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi, Avrupa hedefi olan bir takım oluşturabiliriz” dedi. Atan, sözlerine şöyle devam etti:

“Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Kalbimde ve aklımda ne varsa hepsini bu takım için vermek istiyorum. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Başkanımız, yönetimimiz ve taraftarlarımızla enerjimiz tuttu. Bu enerjiyi sahaya yansıtarak hem iyi oyun hem de iyi sonuçlarla stadı dolduracağız. Rakiplere karşı coşkulu bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum.”

Konuşmaların ardından Çağdaş Atan, resmi olarak 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı ve Konyaspor’un yeni teknik direktörü oldu.