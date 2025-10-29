Olay, dün saat 17.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayideki Elmadağ Sokak’tan otomobille geçen 3 kişi ile oto boyama atölyesindekiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü. Otomobilden atölyeye ateş açıldı. Saçmaların iş yerinde bulunanlar ve sokaktan geçenlere isabetiyle 12 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)