İZMİR’in Konak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu (34), çıkan tartışma sonrası M.A. (28) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu ile M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.A., kısa süre sonra geri dönerek Cinoğlu’na tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bacaklarından vurulan Cinoğlu, olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Cinoğlu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.