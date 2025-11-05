Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 8’incisi düzenlenen 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Fuarı'na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yaşar Güler, Türkiye’nin savunma sanayideki etkinliğiyle bölgedeki ana aktör haline geldiğini söyleyerek, “Türkiye, yerli-milli savunma sanayisinin artan etkinliğiyle birlikte köklü tarihi birikimi, stratejik coğrafyası, etkin caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ana aktör, dünyada ise prestij sahibi bir ülke haline gelmiştir. Tüm bu özellikleriyle Türkiye, kendi güvenliğini teminat altına alma kudretinin yanında stratejik dış politikası, ikili askeri ilişkileri, krizleri yöneten ve çözüm üreten akılcı ve barış odaklı hamleleriyle pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke konumundadır” dedi.

‘PKK VE DİĞER UZANTILARI DERHAL TERÖR FALİYETİNE SON VERMELİ’

Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Bakan Yaşar Güler, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Liderinin ortaya koydukları devlet iradesiyle yürütülen Terörsüz Türkiye süreci bu politikamızın en somut yansımasıdır. Hedefimiz, yıllardır ülkemizin daha fazla ilerlemesine engel teşkil eden ve milli kaynaklarımızın boş yere harcanmasına sebep olan terör belasından tamamıyla kurtulmaktır. Terörsüz bir Türkiye, savunma sanayisine, teknolojiye Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırımın yapıldığı, milletimizin alın terinin büyük kalkınma yatırımlarıyla karşılık bulduğu bir sürecin adıdır. Nitekim terör örgütünün aldığı fesih kararı kapsamında 26 Ekim’de yaptığı açıklamayla ülkemizden tamamen çekilme kararını sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı tüm gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler.”

‘TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ’

Savunma sanayisi ve teknolojide bakanlık olarak görevleri olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise “Burada bize de önemli görevler düşmektedir. O da huzur ve güvenin tesisidir. Zira, huzur ve güven olmadan üretim olmaz. Güvenlik olmadan yatırım gelmez. Kamu düzeni olmadan ihracat sürdürülemez. İçişleri Bakanlığı olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Türkiye’nin Huzuru’ şiarıyla, suç ve suçluyla mücadelede, tam bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Kara vatan, mavi vatan ve siber vatanda, tereddütsüz, tavizsiz, 7/24 görevdeyiz. Çünkü dünya değişiyor. Suç yapıları değişiyor. Siber alan, hibrit tehditler ve dijital suç örgütleri sınır tanımıyor. İşte bu nedenle diyoruz ki, yeni tehditlere, yeni güvenlik anlayışlarıyla karşılık vermek zorundayız. Bugün kendi mühendislerimizin alın teriyle, İHA ve SİHA’lardan, zırhlı araçlara, haberleşme sistemlerinden, yerli helikopter ve füzelere kadar geniş bir yelpazede özgün ürünler geliştiriyoruz. Ve bu gelişmeler, sadece savaş alanlarında değil, şehir güvenliğinde, sınır hattında, suçla mücadelede ve afet anlarında da aktif olarak kullanılıyor. İnşallah ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizle de milli birlik ve kardeşliğimizin etrafında daha güçlü kenetleneceğiz. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakları üretim, teknoloji ve inovasyona tahvil edeceğimiz bir Türkiye’yi, hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından fuar törenle açıldı. Bakanlar Güler ve Yerlikaya, fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret edip, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. (DHA)