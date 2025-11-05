Türkiye'nin halterdeki başarısı, şampiyonanın farklı kategorilerinde de kendini gösterdi:

Genç Erkekler : 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz

U23 Erkekler : 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz

Genç Kadınlar : 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz

U23 Kadınlar: 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz

Bu başarıların ardından Genç Erkekler ve U23 Erkekler kategorilerinde Avrupa Şampiyonluğu, Genç Kadınlar ve U23 Kadınlar kategorilerinde ise Avrupa İkinciliği kupası kazandı.

Yusuf Fehmi Genç'ten Özel Bir Başarı

Milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç, U23 kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçildi ve özel bir ödül kazandı. Yusuf Fehmi Genç'in bu ödülü, Türkiye'nin halterdeki yükselen başarılarının bir göstergesi oldu.

Federasyon Başkanı Talat Ünlü’den Teşekkür

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk’ta elde edilen başarının Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "49 madalya kazanmak bizi gururlandırdı ve geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şampiyonada elde edilen başarıyı kutlayarak, "Sporcularımızın gösterdiği üstün performanslar bizleri gururlandırdı. 49 madalya kazanarak Türkiye’nin başarısını taçlandıran milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türk Halteri Avrupa'da Zirveye Yerleşti

Türkiye'nin bu büyük başarısı, halterdeki gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. Türk sporcularının elde ettiği bu başarı, halter camiasında gelecekteki büyük şampiyonlukların da habercisi olabilir.