Avrupa Birliği (AB), Türk kahvesini Türkiye’nin AB’de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak ilan etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru sonucunda, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan duyuruda Türk kahvesinin ‘geleneksel ürün adı’ olarak kabul edildiği belirtildi.

TOBB’dan yapılan açıklamada, üç aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesinin AB’de tescil edildiği ve böylece Türkiye’nin ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa’da da tescilleniyor.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay kaytaz böreğinin Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 39’uncu ürünü, Gaziantep lahmacununun ise 40’ıncı ürün olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çekerek, “TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 42 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AB’den coğrafi işaret tescili alan bazı Türk ürünleri:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Afyon pastırması, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu ve daha birçok ürün.

Türk kahvesiyle birlikte Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu, Türkiye’nin AB’de tescil edilen geleneksel ürünleri arasında yer aldı.