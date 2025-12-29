Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu, 6 DAEŞ üyesi ise etkisiz hale getirildi.

Yaşanan olayın ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazılı bir açıklama yayımladı. Duran, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır.”

Açıklamada, şehit olan polisler için taziye dilekleri iletilirken, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.