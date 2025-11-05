Kayseri'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin (14), hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y.B. idaresindeki 38 AOE 649 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.