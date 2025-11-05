Olay, dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırgan, levyeyle kamyon şoförüne vurdu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 'İN AŞAĞI, BENİ ARAŞTIR' DİYEREK LEVYEYLE SALDIRDI

Saldırı anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, küfür eden otomobil sürücüsünün 'in aşağı, beni araştır' diyerek, çöp kamyonu şoförüne saldırıda bulunduğu anlar yer aldı. (DHA)