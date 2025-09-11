Yetkililer, kararın milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle alındığını belirtirken, X platformunun henüz bu engeli uygulamadığı bildirildi.

Kararın detayları

Grok’un X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi, sosyal medya ve teknoloji alanında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Platform yetkilileri ve kullanıcılar, söz konusu engelin uygulanıp uygulanmayacağını yakından takip ediyor.

Sosyal medya ve yapay zekada yeni tartışmalar

Bu gelişme, yapay zeka tabanlı sosyal medya hesaplarının denetlenmesi ve milli güvenlik çerçevesinde erişim kontrolleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.