Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4'üncü Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki…