Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gölcük Skate Parkı’nın adını ‘Ahmet Minguzzi Skate Park’ olarak değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi’nin çağrısı karşılık buldu

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, kısa süre önce Gölcük’teki kaykay parkının önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Keşke bu kaykay parkının ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa” notunu düşmüştü.

Paylaşımın ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parka Minguzzi’nin adını verme kararı aldı.

“Annelerin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık”

Başkan Tahir Büyükakın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Annelerimizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı’nın adını ‘Ahmet Minguzzi Skate Park’ olarak değiştiriyoruz.”