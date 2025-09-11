Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İhracatçılarımıza finansman desteğini artırıyoruz"

Faizlerdeki düşüşe dikkat çeken Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını vurguladı. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Politika faizinin indirilmesiyle reeskont kredisi iskonto oranı yüzde 20,33’e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52’ye düşmüştür. Bu süreçte ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz.”

Eximbank’tan ihracatçılara rekor destek

Bakan Bolat, Türk Eximbank’ın 2024 yılında ihracatçılara 48,7 milyar dolarlık destek sağladığını, 2025 yılı için bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ekonomide istikrar vurgusu

Bolat, enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmelerin finansal istikrarı güçlendirdiğini belirterek, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.