Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergene’nin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinden gelen kötü koku şikayetleri üzerine bölgede geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Atık suyu arıtmadan dereye bıraktılar

Mesai saatleri dışında da süren denetimlerde, mahallelerin yakınından geçen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’ne arıtılmadan veya mevzuata aykırı şekilde atık su deşarj eden 7 işletme tespit edildi. İşletmelere toplamda 8 milyon 692 bin 801 TL ceza kesildi.

OSB Atıksu Arıtma Tesisi mercek altında

Müdürlükten yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin koku yayılımına neden olup olmadığının da araştırıldığını belirtildi. Bu kapsamda:

Tesisin havuzlarından numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.

Hidrojen sülfür gazı ölçümü için tesis çevresi ile mahallelerde toplam 10 noktaya pasif örnekleme tüpleri yerleştirildi.

Ölçümlerin iki ay boyunca sürdürüleceği açıklandı.

Çevre kirliliğine sıkı takip

Yetkililer, çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen tüm faktörlerin yakından takip edildiğini vurgularken, denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.