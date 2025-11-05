Açıkkapı, CHP'nin grup toplantısında dile getirilen iddialara cevap vererek, “Eğer bizler, dünkü grup toplantısında zırvalandığı gibi gizli servislerin güdümünde bir hareket olsaydık, bugün yerli ve milli teknolojiden, kendi savunma sanayimizden, bağımsız yazılım altyapımızdan söz edemezdik,” dedi. AK Parti'nin, yerli savunma sanayi ve teknolojik bağımsızlık alanlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Açıkkapı, bu başarıların Türkiye'nin milli ve bağımsız bir çizgide ilerlemesinin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

"Tarihin Yanlış Tarafında Yer Aldılar"

Açıkkapı, CHP'nin geçmişteki tutumlarını da hatırlatarak, FETÖ'nün AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine yönelik saldırıları gündeme getirdi. Açıkkapı, "FETÖ'nün partimize, liderimize, devletimize ve aziz milletimize yönelik saldırıları gün yüzüne çıktığında, doğru tarafın değil, tarihin yanlış tarafında yer aldıklarını da unutmuş değiliz," ifadelerini kullanarak, CHP'nin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.

"Türkiye, Daha Sağlam Bir Muhalefeti Hak Ediyor"

Açıkkapı, Türkiye'nin daha sağlam ve liyakatli bir muhalefete ihtiyacı olduğunu belirtti. "İyi bir muhalefet, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aziz milletimizin huzurunu ve refahını artırma sürecinde yapıcı eleştirilerle yol gösterebilir," diyen Açıkkapı, bunun yanı sıra siyaset kurumunun gelişmesine de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Liderliğine Vurguladı

Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin onurunu ve itibarını koruyan bir lider olduğuna dikkat çekerek, "Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin desteği ve duasıyla yedi düvele karşı dik duran, Türkiye'nin onurunu ve itibarını koruyan bir liderdir," dedi. Erdoğan’ın, Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir duruş sergileyen lideri olduğunu vurgulayan Açıkkapı, partisinin, ülkenin bağımsızlık mücadelesinde kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.