Bakan Uraloğlu, projelerin toplam yatırım bedelinin 9,1 milyar lira olduğunu belirterek, Tunceli’nin ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak yatırımlar sayesinde yolculuk sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını vurguladı.

İşte tamamlanan projeler:

Bakan Uraloğlu, Tunceli’nin ulaşım ağının güçlendiğini belirterek, bu yatırımların hem vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini hem de bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tunceli’de ulaşımda yeni dönem

Açılışı yapılacak projelerle birlikte Tunceli’de kara yolu bağlantılarının daha güvenli, konforlu ve hızlı hale geldiğini söyleyen Uraloğlu, “Tunceli’mize hayırlı olsun.” mesajını paylaştı.

