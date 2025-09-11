Bakan Uraloğlu, projelerin toplam yatırım bedelinin 9,1 milyar lira olduğunu belirterek, Tunceli’nin ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak yatırımlar sayesinde yolculuk sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını vurguladı.

İşte tamamlanan projeler:

Pertek-Tunceli İl Yolu ile 60 dakikalık yol 35 dakikaya düştü. Yurt genelinde az bulutlu hava hakim olacak İçeriği Görüntüle

Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrım Yolu sayesinde 41 dakikalık mesafe 20 dakikaya indi.

Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü ile 50 dakikalık seyahat 25 dakikaya geriledi.

Bakan Uraloğlu, Tunceli’nin ulaşım ağının güçlendiğini belirterek, bu yatırımların hem vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini hem de bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tunceli’de ulaşımda yeni dönem

Açılışı yapılacak projelerle birlikte Tunceli’de kara yolu bağlantılarının daha güvenli, konforlu ve hızlı hale geldiğini söyleyen Uraloğlu, “Tunceli’mize hayırlı olsun.” mesajını paylaştı.

✨Tunceli’mizde hayata geçirdiğimiz 9,1 milyar lira yatırım bedeline sahip 3 karayolu projesinin açılışını 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceğiz.



🚗 Pertek-Tunceli İl Yolu ile 60 dakikalık yolu 35 dakikaya indirdik.

🛣️ Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrım… pic.twitter.com/OrM54Q28PZ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 11, 2025