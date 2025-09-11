Dijital medya sektöründe faaliyet gösteren Teleskop APP isimli şirkette yaşanan olay, iş yerinde tehdit, cinsiyet temelli hakaret ve mobbing iddialarını gündeme taşıdı. Satış Pazarlama Uzmanı olarak görev yapan gazeteci İbrahim Türk, bir çalışma arkadaşı olan Kemal Karalar'ın kendisine sarf ettiği “Sana arada gelinlik giydirip ormana atmasınlar, dikkat et!” sözleri sonrası karakola giderek şikayette bulundu.

Ancak mağdur olduğunu belirten Türk, resmi şikayetinin ardından şirketten kovuldu. Hakareti ettiği öne sürülen çalışan ise görevine devam ediyor.

“Suçlu Değil, Mağdur Cezalandırıldı”

Konuyla ilgili konuşan İbrahim Türk şunları söyledi: “İfade verdim, yasal hakkımı kullandım. Buna rağmen işten çıkarıldım. Bana bu sözleri sarf eden kişi görevine devam ediyor. Kimse, cinsiyet kimliğime ya da kişisel özelliklerime saldırıda bulunamaz. Bu işin peşini bırakmayacağım.”

Hukuki Süreç Başlatılıyor!

Türk'ün avukatları, hem iş hukuku hem de Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal süreci başlattı. CMK 234. madde kapsamında verilen ifadede, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hakaret, tehdit ve ayrımcılık suçlamalarının soruşturulması isteniyor.