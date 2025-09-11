Van'da polisin durdurduğu otomobilde sahte döviz ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte döviz getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil, teknik takibe alınarak durdurulup arandı. Narkotik köpekle yapılan aramada 455 adet sahte 100 dolarlık ve 6 adet sahte 50 dolarlık banknot ile 3 adet 50 ve 2 adet 20 avro halinde sahte banknotlar ile 0,78 gram matamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.