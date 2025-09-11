İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tam tersi yönde karar verip kongre sonucu işbaşına gelen Özgür Çelik başkanlığındaki yönetimi görevden almıştı.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasını esastan reddetti.

Ne olmuştu?

CHP, İstanbul il binasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kararın alınmasında, son dönemde artan güvenlik kaygıları ve kongre sürecine ilişkin yaşanan hukuki tartışmalar etkili oldu. Parti yönetimi, hem çalışanların hem de partiye gelen vatandaşların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla böyle bir adım attığını açıkladı. Ayrıca il kongresinde ortaya atılan usulsüzlük ve oy yönlendirme iddiaları nedeniyle yargı sürecinin devam ettiği, bu süreç tamamlanana kadar binadaki resmi faaliyetlerin askıya alındığı ifade edildi. CHP, kararın kalıcı olmadığını ve hukuki süreç netleştiğinde il binasının yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.