İstanbul Beyoğlu’nda suçla mücadele kapsamında dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde; Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polis, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüklerinin katılımı ile Beyoğlu'nda dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile gerçekleştirilen denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Uygulamaya dron ile destek verildi. Şişhane bölgesinde yapılan denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Yıldız, daha sonra mahalleli ile sohbet edip esnafı ziyaret etti. Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şüphelilerin üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

'HUZUR UYGULAMALARIMIZDA BU AKŞAM BEYOĞLU'NDAYIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru anlayışıyla başlattığımız huzur uygulamalarımızda bu akşam Beyoğlu ilçesindeyiz. Fedakar emniyet mensubu arkadaşlarımıza özellikle insansız hava araçları desteğiyle Asayiş, Trafik, Güvenlik, Toplum Destekli Polis, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüklerimizle Beyoğlu'ndaki uygulamalarımıza katıldık. Bizi bu saatte yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarımıza ve kahraman emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.