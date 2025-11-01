Isparta'nın Eğirdir ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmada K.Ö., Ü.B.'yi bacağından bıçakladı. Kavgada, K.Ö. de elinden yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kubbeli Mahallesi’ndeki Essan İşhanı önünde meydana geldi. Birlikte vakit geçiren arkadaşlar Ü.B. ile K.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Arkadaşlar arasında yaşanan kavgada K.Ö., Ü.B.'yi sağ diz kapağı üstünden bıçakladı. K.Ö. de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 2 arkadaşın birlikte vakit geçirdikten sonra gittikleri restorandan çorba içmeden çıkıp, kavga ettikleri iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.