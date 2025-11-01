Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, iktidarın son dönemdeki çıkışlarını ve operasyonlarını eleştirerek, halkın artık bu oyunlara inanmadığını söyledi.

“Bugünlerde iktidarın gündeminde tarihe geçecek çürüme itirafları, yalan müjdeler ve fiyasko kampanyalar var” diyen İmamoğlu, yapılan operasyonların adaletin yeniden geldiği izlenimi yaratmaya çalıştığını ancak halkın gerçeği gördüğünü belirtti.

İmamoğlu, “Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş, hukuk geri gelmiş gibi davranıyorlar. Yasadışı bahis çeteleri, kara para operasyonları, yandaş medya patronlarının biletini kesmeler... Görünen o ki, savcıların şimdi harekete geçesi gelmiş! Ama millet bu oyunu görüyor. Yalan müjdelerle, sahte başarı hikâyeleriyle kimse kandırılamaz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik tabloya da değinen İmamoğlu, “Her yerden doğalgaz bulduk diyorlar ama gidip en pahalı Amerikan gazını alıyorlar. Enflasyon düşüyor diyorlar ama milletin cebindeki yangın büyüyor” sözleriyle iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

İmamoğlu açıklamasını, “Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız. Bu millet vatanseverlerle makamseverleri ayırıyor. Günü geldiğinde bu bozuk düzene sandıkta son verecek” sözleriyle tamamladı.