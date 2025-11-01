Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Engin Çağlar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Vakfın paylaşımında, “Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay ise sosyal medya hesabından Engin Çağlar’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akay paylaşımında, “Vefat eden Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar çok sağlıklıydı. Ancak dün gece trafik kazası geçirdi. Evinin önünde motosiklet çarpması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Değerli oyuncumuz kafasını çarpmış ve maalesef bu elim kaza onu hayattan kopardı. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Engin Çağlar, Türk sinemasının altın döneminde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınmış, Yeşilçam’ın en sevilen jönlerinden biri olarak anılıyordu.