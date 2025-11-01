ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri operasyon planlarının olmadığını açıkladı.

Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD basınında yer alan “ordunun Venezuela’daki askeri üslere operasyon hazırlığında olduğu” yönündeki iddiaları reddetti.

Bir gazetecinin, “Venezuela'ya saldırı düzenlemeyi düşündüğünüz yönünde haberler var. Bu doğru mu?” sorusuna Trump, “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, nükleer testlerle ilgili soruya, “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” sözleriyle yanıt verdi.