Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEB) kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, başkomiserler, LGS hazırlık kursu öğrencileri, aileleri ve yaşlı bakım kursiyerleri katıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliği ve sosyal duyarlılığın güzel bir örneği olarak öne çıktı.

19 Katılımcı Sertifika Aldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Keçiören Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen “Başkentin Yıldızları Projesi” kapsamında düzenlenen “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi” kursunu tamamlayan 19 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Belgeler, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer ile Emniyet Müdürü Fatih Kılıç tarafından verildi.

Öğrencilere Moral Desteği

Program kapsamında ayrıca, Keçiören Belediyesi Tepebaşı LGS hazırlık kursunda eğitim gören 122 öğrenciye motivasyonlarını artırmak amacıyla deneme sınavı setleri dağıtıldı. Öğrencilere yönelik bu jest, eğitim sürecinde onları desteklemek ve başarılarını teşvik etmek açısından büyük memnuniyet yarattı.

“Eğitimde Fırsat Eşitliği En Anlamlı Yatırım”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, programda yaptığı konuşmada, eğitime verilen önemin altını çizdi. Biçer, “Keçiören Eğitime Destek Merkezimiz, sosyal belediyecilik anlayışının en güçlü örneklerinden biridir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yanında olmayı temel görevimiz olarak görüyoruz. Binlerce öğrencimizin geleceğine katkı sunmanın ve onların başarı yolculuğuna eşlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.