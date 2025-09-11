Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan yayımlama sistemini manipüle ettiği tespit edilen bir internet haber sitesinin ilan hakkını tamamen sonlandırdı. Ayrıca, ölçümleme sistemini suistimal etmeye çalışan kişi veya kurumlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kurum, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 63. maddesi olan “Ziyaretçi Trafiklerinde Ağır İhlal” hükmünü ihlal ettiği belirlenen Düzce merkezli internet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkını iptal ettiğini duyurdu.

İki Yıl Boyunca İlan Yayınlayamayacak

BİK’in açıklamasına göre, söz konusu haber sitesinin daha önce resmi ilan yayımlama hakkı geçici olarak durdurulmuştu. Ancak yapılan incelemeler neticesinde ziyaretçi trafiklerinde ciddi manipülasyon yapıldığı tespit edilince, bu hakkı tamamen sona erdirildi. Buna göre, ilgili internet haber sitesi iki yıl boyunca aynı alan adıyla veya aynı imtiyaz sahibiyle yeniden resmi ilan yayımlama talebinde bulunamayacak.

Manipülasyona Karşı Net Uyarı: “Müsamaha Gösterilmeyecek”

Basın İlan Kurumu, 1 Nisan 2023’ten itibaren süreli yayın statüsüne alınan internet haber sitelerinin, BİK Analitik sistemine müdahale etmeye çalışmaları halinde ağır yaptırımlarla karşılaşacaklarını daha önce defalarca duyurmuştu.

Kurum açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: “Süreli yayınlar defalarca mevzuat çerçevesinde yayın yapmaları ve varsa ihlallerini gidermeleri konusunda uyarılmıştır. Ancak uyarılara rağmen manipülasyon yapanlara karşı en sert tedbirler alınacaktır. Ölçümleme sistemini yanıltmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.”

14 Siteden Şüpheli Trafik: Savcılığa Suç Duyurusu

BİK’in açıklamasında, sadece Düzce'deki siteye yönelik değil, İstanbul merkezli bir yer sağlayıcı firma üzerinden 14 farklı internet sitesinin BİK Analitik kodunu tetiklemeye çalıştığı da yer aldı. Bu sitelerin, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında tek bir IP üzerinden şüpheli trafik göndererek ölçümleme sistemini manipüle etmeye çalıştığı belirtilirken, bu girişimlerin sorumluları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Dijital Medyada Güvenilirlik İçin Kritik Adım

Basın İlan Kurumu’nun bu adımı, dijital medyada güvenilirliği ve şeffaflığı koruma amacı taşıyor. Trafik manipülasyonlarıyla haksız ilan geliri elde etmeye çalışan sitelere karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanıyor.