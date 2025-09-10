Arslan’ın ailesi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Yenimahalle’deki Murat Karayalçın Meydanı önünde bir araya geldi.

Ellerinde “Kadın cinayetleri son bulsun”, “Karanlığa meydan okuyoruz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan grup, sloganlar atarak cinayetin gerçekleştiği Kardelen Mahallesi’ndeki eve yürüdü. Gruptakiler, Arslan’ın fotoğraflarını eve asıp karanfil bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de sadece dün üç kadının öldürüldüğünü vurguladı ve erkek şiddetinin son bulması ile cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.