Olayda, Oylat Kaplıcaları’ndan İnegöl’e yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, dönülmesi yasak bir noktada U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Murat U. ile araçta bulunan yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58)yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri yolun kontrollü şekilde ulaşıma açılmasını sağladı ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.