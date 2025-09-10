Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma hareketleri ile kaslarını maç temposuna hazırladı. Isınmanın ardından yapılan pas çalışmaları, oyuncuların top hakimiyeti ve takım içi koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik planlandı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapılarak, oyun içi stratejiler ve hızlı paslaşmalar üzerinde duruldu.

Trabzonspor, ligde güçlü bir performans sergileyerek taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekip, özellikle evinde oynadığı maçlarda etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe maçı, Trabzonspor’un bu sezonki önemli sınavlarından biri olarak görülüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına maç öncesi motivasyon konuşması yaparken, özellikle savunma ve hücum dengesi üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanda genç oyuncuların yanı sıra deneyimli futbolcular da yer aldı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapılacak bir antrenmanla devam edecek. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Trabzonspor’un bu kritik maçta sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.