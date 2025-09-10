İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Eylül Ayı 1. Olağan Toplantısı’nın 1. oturumunu Saraçhane’de gerçekleştirdi. İBB Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste toplam 148 gündem maddesi görüşüldü.

Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi

Gündemin 6. maddesinde yer alan, İstanbul’da metro, otobüs, minibüs, metrobüs, vapur, taksi ve okul servislerineyapılacak zamları içeren 2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi, Tarife Komisyonu’na sevk edildi.

CHP ve AK Parti Arasında Siyasi Tartışma

Gündem dışı konuşmalarda söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasını eleştirdi. İnanlı, “Cumhuriyet Halk Partilileri kendi evlerine, il binalarına davet etmek ne zamandan beri sokağa davet sayılıyor?” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise 28 Şubat sürecine atıfta bulunarak, “Biz de yargı kararlarını eleştirdik ama kimseyi sokağa çağırmadık. Milletin iradesine güvendik” dedi.

AK Parti’den Zam Tepkisi

Toplantı sonrası toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama yapan Faruk Gökkuş, zam teklifinin ekonomik gerekçelere dayanmadığını savundu:

“Ocak 2025’te yüzde 35 zam yapıldı ve bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıktı. Bu artış mevcut giderleri karşılıyor. Yeni zam tamamen haksız bir yüktür. Belediyenin görevi toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmektir, yükü vatandaşa bindirmek değildir.”

AK Parti Grubu, İBB yönetimine zam teklifini geri çekme çağrısı yaptı.