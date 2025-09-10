Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda tartışmalara neden olan “haftada 4 gün mesai” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Resmi açıklamada, Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışma günlerinin 4’e düşürülmesine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi. İlgili bakanlıklar tarafından teyit edilen bilgiye göre, “dört gün mesai” gibi spesifik bir uygulama gündemde değil.

Mevcut Çalışma Düzeni Hatırlatıldı

Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu, İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu hatırlatıldı. Bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünebileceği ifade edildi.

Pilot Uygulama Açıklaması

OVP’de yer alan “iş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesinin, haftalık 4 gün mesaiye geçileceği anlamına gelmediği vurgulandı. Bunun, dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot projelere yönelik olduğu kaydedildi.

Resmi Açıklamalara İtibar Çağrısı

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesi konusunda uyardı. Resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.



İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama… pic.twitter.com/xC01Nc0TRo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 10, 2025