İngiltere’nin Liverpool kentinde bulunan M&S Bank Arena’da devam eden Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Büşra Işıldar Yarı Finale Yükseldi

75 kiloda çeyrek final mücadelesine çıkan Büşra Işıldar, ev sahibi İngiltere’den Mary-Kate Smith’i 5-0 mağlup ederek milli takım adına ilk madalyayı garantiledi. Yarı finalde, 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşılaşacak.

Karşılaşma sonrası konuşan Işıldar, “Bu yıl ikinci kez dünya şampiyonasına katılıyorum. Sırbistan’da gümüş madalya almıştım, İngiltere’de ise altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum” dedi.

Şeyma Düztaş Nakavtla Madalyayı Aldı

+80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş, Suudi rakibi Noof Alyousef’i nakavt ederek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. 23 yaşındaki milli sporcu, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale çıktı.

Düztaş, yarı finalde 12 Eylül Cumartesi günü Hindistanlı Nupur Nupur ile karşılaşacak. Maç sonrası duygularını paylaşan Düztaş, “Önce gümüşü, ardından da altın madalyayı hedefliyorum. Ülkeme madalya kazandırdığım için gururluyum” ifadelerini kullandı.

Diğer Milli Sporcular

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş , İtalyan Sirine Charaabi'ye 5-0 kaybederek şampiyonaya veda etti.

Erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar, Azerbaycanlı Loren Berto Alfonso Domingues’e 3-2 yenilerek elendi.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, şampiyonanın 7’nci gününde iki sporcusuyla madalyayı garantilemiş oldu.