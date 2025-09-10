Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi ve iş birliğiyle Türkiye’nin en büyük kaplıca kompleksi ve 14 yeni tesisin açılışı için hazırlıklarını tamamladı. Açılış töreni, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00’de Yeni Kent Meydanı’nda düzenlenecek.

Tören kapsamında ünlü sanatçı Semicenk, saat 20.00’de sahne alacak. Etkinlikte hem bölge halkına hem de misafirlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatılması hedefleniyor.

Haymana, kaplıcaları ve termal turizmiyle öne çıkan bir ilçe olarak, bu yeni yatırımla Türkiye’nin sağlık turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Açılışla birlikte Haymana’nın turizmde cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Etkinlik Programı

Açılış Saati: 18.00

Konser Saati: 20.00

Yer: Yeni Kent Meydanı / Haymana

