İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar’a yönelik saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana ve Cevf bölgelerini hedef aldı. Yemen’in El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Husilere bağlı silahlı kuvvetler hava savunma sistemleriyle İsrail uçaklarına karşılık verdi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Husilere ait askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada, Halkla İlişkiler Merkezi’nin propaganda amacıyla kullanıldığı, askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının bulunduğu iddia edildi.

Tel Aviv yönetimi, Yemen’e yönelik operasyonların süreceği yönünde tehditte bulundu. Böylece İsrail, sadece 48 saat içerisinde Yemen, Katar ve Suriye’yi hedef alırken, Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik günlük saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor.