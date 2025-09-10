Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Trabzonspor maçına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kerem Aktürkoğlu , ağrıları nedeniyle yürüyüş yaptı. Milli futbolcunun yarın takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş , bireysel kuvvet antrenmanı yaptı.

Jhon Duran ’ın tedavisine devam ediliyor.

Nelson Semedo ise Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Tedesco: “Hep Beraber Başaracağız”

Antrenman öncesinde takımla bir toplantı yapan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

“Hep beraber başaracağız. Zamanla birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok.”

Tedesco’nun disiplinli ve titiz bir yapıya sahip olduğu, Trabzonspor maçına kadar Samandıra Tesisleri’nde kalacağı öğrenildi. Ayrıca, genç teknik adamın “Belirli bir ilk 11 olmayacak, tüm futbolculara şans vereceğim” mesajı verdiği aktarıldı.