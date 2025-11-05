Irmak, sahnede her şeyin öncelikle eğlenceli olmasına önem verdiğini belirterek, “Hüzün, dram, komedi… ne anlatılırsa anlatılsın, seyirciyi eğlendirmek lazım,” diyor. Yönetmen, "Palamut Zamanı"nın izleyicilere hızlı tempolu, mizahi ve akıcı bir oyun sunacağını söylüyor. Aynı zamanda iki farklı kuşağın hayata dair büyük meseleleri nasıl tartıştığını ve toplumsal öfkenin arkasındaki dinamikleri sahneye taşıyacağını ekliyor.

Linç Kültürü ve Toplumsal Öfke Üzerine Bir Yüzleşme

Irmak, “Bir kelime yanlışlıkla söylenebilir, ama o küçük gaflet bir anda linç kültürüne dönüşebiliyor. Bu kültür niye bu kadar öfkeli?” diyerek, oyundaki linç temasını açıklıyor. Oyunda, ünlü veya görünür kişilere yönelik toplumsal öfkenin sebepleri de sorgulanıyor.

“Palamut Zamanı”nın Teması: Unutulma Korkusu ve Yeniden Başlama Cesareti

Oyunun merkezinde yalnızca iki kadının karşılaşması değil, aynı zamanda zamanın, anıların, yaraların ve yeniden doğmanın hikayesi de yer alıyor. Unutulma korkusu ve yeniden başlama cesareti gibi temalar, karakterlerin içsel yolculuklarına ve toplumsal yapının onlara dayattığı zorluklara dair derin bir bakış sunuyor.

Oyuncular: Alina Boz ve Ayda Aksel’in Yorumları

Başrol oyuncularından Alina Boz, Burcu karakterini canlandırıyor ve oyunun tema olarak çok hayattan bir olayı ele aldığını belirtiyor. "Burcu'nun başına gelenler, hepimizin yaşadığı veya yaşayabileceği bir durum," diyen Boz, linç kültürüne dair yaşadığı kişisel deneyimleri de paylaşıyor.

Ayda Aksel ise Nermin karakterine hayat veriyor ve karakterinin sosyal medya etkisiyle geçmişiyle yüzleşmesini vurguluyor. Aksel, "Bu oyun, komediyi ve toplumsal temaları birleştirerek çok keyifli bir seyirci deneyimi sunuyor," diyor. Ayrıca, Irmak’ın yönetmenliği ile ilgili, "Son derece rahat çalışılan, çok zeki bir yönetmen Çağan," şeklinde yorum yapıyor.

Müzik, Sahne Tasarımı ve Işıkla Fark Yaratacak

Oyunun müzikleri Çiğdem Erken, sahne ve kostüm tasarımı Gamze Kuş, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer tarafından üstlenildi. Ekip, her gün yeni fikirlerle sahneye bir şeyler katmayı sürdürürken, tiyatronun enerjik ve eğlenceli havasına katkı sağlıyor.

"Palamut Zamanı"nın Önemi

Irmak, tiyatro ile farklı bir hikaye anlatım biçimi denediğini ve uzun yıllar tiyatro izleyicisi olarak edindiği deneyimleri sahnede uyguladığını vurguluyor. "Bu bir geçiş değil, hikaye anlatıcılığının farklı bir gömlekle sunulmuş hali," diyen Irmak, izleyicinin farklı bir bakış açısıyla karşılaşacağına emin.

Seyirciyi Bambaşka Bir Deneyim Bekliyor!

"Palamut Zamanı", hem eğlenceli hem de derinlikli bir oyun olarak, sosyal medya, linç kültürü ve toplumsal yalnızlık gibi modern meseleleri sahneye taşıyor. Çağan Irmak’ın yönetimindeki bu tiyatro prodüksiyonu, Zorlu PSM’de yarın izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tarih: 6 Kasım 2025

Yer: Zorlu PSM, İstanbul

Biletler: Zorlu PSM web sitesinden temin edilebilir.