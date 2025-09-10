Kulüpten yapılan açıklamada, “Özbelsan Sivasspor’umuz, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen futbolcu, Başkan Vekilimiz Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kırmızı-beyazlı formamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı” ifadeleri kullanıldı.
Yusuf Cihat Çelik Kimdir?
2 Ocak 1996’da Hollanda’nın Oss şehrinde doğan Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:
-
FC Oss
-
Gaziantep FK
-
Celik Zenica
-
TOP Oss
-
İstanbulspor
-
Akhisarspor
-
Kocaelispor (son kulübü)
Sivasspor’dan Başarı Dileği
Kulüp, transfer duyurusunda, “Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik’e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” açıklamasına yer verdi.
Yeni sezonda Sivasspor’un orta sahasına güç katması beklenen Yusuf Cihat Çelik, taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.