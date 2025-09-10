Kulüpten yapılan açıklamada, “Özbelsan Sivasspor’umuz, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen futbolcu, Başkan Vekilimiz Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kırmızı-beyazlı formamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı” ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Cihat Çelik Kimdir?

2 Ocak 1996’da Hollanda’nın Oss şehrinde doğan Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:

FC Oss

Gaziantep FK

Celik Zenica

TOP Oss

İstanbulspor

Akhisarspor

Kocaelispor (son kulübü)

Sivasspor’dan Başarı Dileği

Kulüp, transfer duyurusunda, “Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik’e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” açıklamasına yer verdi.

Yeni sezonda Sivasspor’un orta sahasına güç katması beklenen Yusuf Cihat Çelik, taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.