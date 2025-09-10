“Her şeyi durduralım” sloganıyla düzenlenen eylemlerde, polis ve göstericiler arasında sık sık arbede yaşandı. Eylemciler polise farklı cisimler fırlatırken, çöp kovalarını ateşe vererek yolları kapattı. Polis ise biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

280’den Fazla Gözaltı

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protestolarda gözaltına alınanların sayısı 280’i geçti. Ülke genelinde 80 binden fazla kolluk kuvveti görev yapıyor.

Siyasilerden Tepki

Gösteriler siyasilerin de gündeminde.

Eski hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau , polislere yönelik saldırıları sert bir dille eleştirerek, “Bir polis kaldırım taşıyla hedef alındı. Görev başındaki tüm polislerle dayanışma içindeyim” dedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon , göstericilere temkinli olmaları çağrısı yaparken, Retailleau’yu “provokasyon peşinde olmakla” suçladı.

LFI milletvekili Clemence Guette , halkın barışçıl şekilde eylem yaptığını vurguladı ve “Gösteri hakkı anayasal bir haktır. Retailleau meşru öfkeyi susturmak için şiddeti serbest bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer LFI milletvekili Emmanuel Fernandes ise Strazburg’daki lise önünde polisin “çok yoğun biber gazı” kullandığını belirterek baskıya son verilmesini istedi.

Yeni Başbakan İlk Gününde Protestolarla Karşılaştı

Eylemler, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun ilk gününe de damga vurdu. LFI’lı vekiller, hükümeti şiddeti artırmakla suçladı.

Fransa genelinde Macron karşıtı protestoların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.