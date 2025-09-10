TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Sakin Gökmen ve teşkilat yöneticileriyle birlikte İlhanköy’ü ziyaret ederek çiftçilerin domates hasadına eşlik etti.

OKTAY, AYAŞLI ÇİFTÇİ VE KÖYLÜLERLE BİR ARAYA GELİP SORUNLARINI DİNLEDİ

Bölgedeki çiftçilerle sahada, tarlalarında buluşup, tarımsal faaliyetlerine yönelik sohbet etti. Ayaşlı çiftçilerle tek tek ilgilenen Oktay onların dertlerini dinledi, notlar aldı, çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Ayaşlı çiftçilerle özellikle gelir artırıcı tedbirler çerçevesinde öne çıkan ve üzerinde mutabık kalınan hususlar:

- Organik Ayaş Domatesinin ekim alanı ve rekoltesinin artırılarak gelecek nesillere taşınması,

- Seracılığın geliştirilmesi,

- ⁠Tarımsal sulama sorununa çözüm üretilmesi,

- ⁠Gençlerin çiftçiliğe teşvik edilmesi,

- ⁠ Organik Ayaş Domatesi, sebze-meyvesi, tarihi eserleri ve kaplıcalarının Ayaş ve Ankara Turizminin geliştirilmesinde değerlendirilmesi,

KÖYLÜLER CHP’Lİ AYAŞ BELEDİYESİ VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLGİSİZLİĞİNDEN ŞİKÂYET ETTİ

Köylülerin ve çiftçilerin CHP’li Ayaş Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorunlarına eğilmedikleri ve çözüm üretemediklerinden şikayetleri üzerine Fuat Oktay, “Hükümetle, ilgili Bakanlık ve kurumlarla birlikte sorunlarına çözüm üretmeye çalışacaklarını” ifade etti.

Köylülerin yoğun bir ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Oktay, çiftçilerle birlikte domates toplayıp dalından kopardığı Ayaş Domatesinin tadına baktı. Tarlada yapılan etraflıca sohbet esnasında çiftçilerin arazide demledikleri çaydan içti.