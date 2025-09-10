ÇAVUŞ IŞIK

Ostim Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Teknik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Yemekhane ve Kafeterya Kiralanması” işi, Üniversite ihale Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.

1433 M2’LİK YEMEKHANE VE KAFETERYA 56 AY SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEK

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; adı geçen işin muhammen bedeli aylık 357.500 TL olarak belirlendi.

Söz konusu ihale kapsamında; Ostim Teknik Üniversitesi, Merkez Kampüsü’nde 1.) A Blok - 3. Kat 343 m2 kapalı 270 m2 açık alan Toplam 613 m2, 2.) F Blok - 3. Kat 274 m2 kapalı 256 m2 açık alan Toplam 530 m2 ve 3.) Ostim Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kampüsü’nde 2. Kat 290 m2 kapalı alan, olmak üzere Toplam 1433 m2, Yemekhane ve Kafeterya amaçlı 56 ay süre ile kiraya verilecek.

İHALE 18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

İhaleye ilişkin doküman ve ekleri Ostim Teknik Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğünden 1.500 TL bedelin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ostim Şubesi, Ostim Teknik Üniversitesi, TR55 0001 2009 2020 0010 2616 77 yatırılması ile temin edilebilecek.

Adı geçen ihalede son teklif verme tarihi 18 Eylül 2025 Perşembe günü sat 14:00 olarak belirlendi. Söz konusu ihale aynı gün ve aynı saatte Ostim Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Toplantı Salonu F Blok 5.kat 100. Yıl Bulvarı No:55 / F 06374 Ostim OSB Yenimahalle / ANKARA adresinde yapılacak.