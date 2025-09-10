GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’da bir liseye sadece kız öğrencilerin kabul edilmesi, eğitim sendikalarının tepkisine yol açtı. Eğitim Sen ve Eğitim-İş, kararın laik ve bilimsel eğitim anlayışını zedelediğini savunurken, Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Mesut Varank, uygulamanın “anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı” olduğunu belirtti. Varank, “Karma eğitim toplumsal bütünleşmeyi sağlar, ayrıştırma ise eşitsizlik üretir” sözleriyle tavrını netleştirdi.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİN VAZGEÇİLMEZİDİR”

Varank, açıklamasında “Karma eğitim laik ve bilimsel eğitimin vazgeçilmezidir” sözleriyle başladı. Bakanlığın yıllardır sistematik olarak eğitim politikalarını değiştirdiğini belirten Varank, “Bakanlığın, Yusuf Tekin’in eğitimin artan sorunlarına çözüm üretecek önermeleri muhataplık ilişkisi ile çözeceğine; iktidarın gizli ajandası olmaktan çıkmış olan kindar ve dindar nesil yetiştirme hesabını güttüğünü 2013 yılından beri kademeli olarak uyguladığı politikalarda görmekteyiz.” dedi.

Cumhuriyetin temel değerlerinin tehdit altında olduğunu ifade eden Varank, “Gerici, ırkçı, cinsiyetçi ve piyasacı bir eğitim inşa çabası içerisinde hareket eden iktidara ve onun bakanına karşı duracağımızı buradan belirtmek isteriz” diyerek sendikaların tavrını netleştirdi.

“KIZ ORTAOKULLARI HUKUKA VE BİLİME AYKIRIDIR”

Varank, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle Türkiye genelinde sekiz kız ortaokulu açıldığını hatırlatarak, bunlardan birinin de Nevzat Ayaz Meslek Lisesi bünyesinde olduğuna dikkat çekti. “Kamuoyuna yansıyan ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın imzasını taşıyan ‘kız ortaokulları’ uygulaması, anayasanın laiklik ilkesine, cumhuriyetin temel değerlerine, bilimsel eğitimin evrensel esaslarına ve yürürlükteki yasalara açıkça aykırıdır.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nu hatırlatan Varank, “Eğitimin esası; laiklik, bilimsellik ve karma eğitimdir. Buna rağmen alınan karar, hukukun ve eğitimin evrensel ilkelerinin açıkça ihlali anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KARMA EĞİTİM TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAR”

Eğitimde kız ve erkek öğrencilerin ayrıştırılmasının olumsuz sonuçlara yol açacağına dikkat çeken Varank, sosyolojik ve psikolojik boyutlara da değindi. “Kız ve erkek öğrencilerin aynı ortamda eğitim görmesi toplumsal bütünleşmeyi ve eşitlik kültürünü güçlendirir. Ayrıştırma, önyargı ve eşitsizlik üretir. Çocukların özgüven kazanması, sağlıklı kişilik gelişimi ve karşılıklı saygı kültürü ancak birlikte öğrenme deneyimiyle mümkündür. Tek cinsiyetli eğitim, bu gelişimi zedeler.” diye konuştu.

Dünya örneklerine de işaret eden Varank, “Gelişmiş ülkelerin eğitim modelleri incelendiğinde karma eğitimin pedagojik açıdan en verimli yöntem olduğu görülmektedir. Çocuklarımızı 21. yüzyılın bilgi toplumuna hazırlamanın yolu, bilimin ve aklın ışığında ilerlemektir.” dedi.

“TARİKAT PROTOKOLLERİ EĞİTİMDEN LAİKLİĞİ UZAKLAŞTIRDI”

Bakan Yusuf Tekin’e seslenen Varank, “Bugüne kadar uygulamaya koyduğunuz tarikat ve cemaat protokolleri, eğitimde laiklik ilkesinden uzaklaşmaya neden olmuştur. ‘Kız ortaokulları’ adı altında getirilen bu yeni uygulama, çocuklarımızın eşit ve bilimsel eğitim hakkını gasp etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KARMA EĞİTİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Açıklamasının sonunda Varank, şu sözlerle tepkisini yineledi: “Eğitim, hiçbir ideolojik veya dini yapılanmanın insafına bırakılamaz. Çocuklarımızın geleceği siyasi hesapların malzemesi edilemez. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda güvence altına alınan karma eğitim asla keyfi düzenlemelerle ortadan kaldırılamaz. Karma eğitim, laik ve bilimsel eğitimin kırmızı çizgisidir.”