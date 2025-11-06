Mamak Belediyesi personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık seminerinde bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerde, lösemi hastalığı, tedavi yöntemleri ve LÖSEV’in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar, löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, hastalığın bulaşıcı olmadığı ve erken teşhisle tedavi edilebildiği bilgisini paylaştı.

Seminere, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre, belediye meclis üyeleri, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Leyla Aşık, belediye birim müdürleri ve personel katıldı.

“Umut Varsa İyileşme de Vardır”

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Leyla Aşık, farkındalık oluşturmak ve lösemiyle ilgili yanlış bilinenleri düzeltmek amacıyla yürütülen kampanyanın önemine değindi.

Turuncu kurdelenin lösemi farkındalığının simgesi olduğunu belirten Aşık, “Bu renk, umudu ve dayanışmayı temsil ediyor. Her bir kurdele, lösemiyle savaşan çocuklarımıza moral veriyor” dedi.

Aşık ayrıca, lösemi tedavisinde kan ve ilik bağışının hayati rol oynadığını vurgulayarak, “Kan bağışı konusunda farkındalık arttı ancak ilik bağışı noktasında hâlâ bazı önyargılar var. Oysa yalnızca üç tüp kan vererek yüzde 80 oranında uygun donör bulunabiliyor” ifadelerini kullandı.