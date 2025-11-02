Saat 13.30 - 17.00 arasında düzenlenecek olan sempozyumda, Ankara’nın eşsiz mimari mirası olan ahşap direkli camiler tarihsel, mimari ve koruma perspektifinden ele alınacak.

Program Akışı ve Konuşmacılar

Etkinlik, müzik dinletisi ve açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İlk oturumda “Tarih, Mimari ve Koruma Bağlamında Ahşap Direkli Camiler” teması işlenecek.

Oturum başkanı Dr. Nimet ÖZGÖNÜL olacak.

Bu bölümde,

Prof. Dr. Tolga BOZKURT “Anadolu Ahşap Cami Mimarisi’nde Hipostil ve Düz Tavanlı Ankara Örnekleri”,

Umut BİLGİÇ , “Ali Şerafettin Camii (Arslanhane Camii) Mimari Koruma Projesi Süreci”,

Dr. Bekir ESKİCİ ise “Ankara’nın Ahşap Direkli Camilerinde Koruma Sorunları ve Uygulamalar” konularında sunum yapacak.

İkinci oturumda ise “Yaşayan Miras ve UNESCO Perspektifi: Ahşap Direkli Camiler” konusu ele alınacak.

Oturum başkanı Bekir ÖDEMİŞ olacak.

Bu bölümde,

Arkeolog Yıldırım İNAN , “Arslanhane Camisi’nin UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıt Süreci”,

Doç. Dr. Ayşe ERSAY YÜKSEL , “Ahşap Direkli Cami Geleneğinde Süreklilik: Ahi Elvan Camii Örneği”,

Erol BEKTAŞ ise “Dünyanın Beşibiryerde’si” başlıklı fotoğraf sunumuyla yer alacak.

Sempozyumun sonunda soru-cevap bölümü ve değerlendirme kapanış oturumu yapılacak.

Ankara’nın Kültürel Mirasına Katkı

Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Miras iş birliğiyle düzenleniyor. Amaç, ahşap direkli camilerin tarihsel değerini korumak, restorasyon süreçlerini paylaşmak ve bu mirasın UNESCO gibi uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesini sağlamak.